Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

27.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:03

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Mahallesi yakınlarındaki Yörük sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Soner Tuna yönetimindeki 06 BN 5855 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ne giden Naim Girgin yönetimindeki 59 AF 432 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası Soner Tuna, Necdet Gün ve Mehmet Uçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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