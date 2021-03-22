Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

22.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:19
Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Tekin yönetimindeki 59 UG 967 plakalı otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkinde, ilk önce Zafer Öztürk idaresindeki 39 ABD 596 plakalı otomobille daha sonra ise Mustafa Gönen idaresindeki 34 NA 9518 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Binnur Kaya Şeyma Subaşı Aras Bulut İynemli
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 00:19:50. #1.14#
title