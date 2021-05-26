Son dakika haberi: Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu

Son dakika haberi: Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatısından düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da bir aracın bagajında ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatısından düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da bir aracın bagajında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Mahmut T., İstanbul'da bir araç bagajının içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Mahmut T.'nin aracının Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğunu belirledi. Mahmut T.'nin Çerkezköy'de bir apartmanın çatısından düştüğü iddia edilirken, olayla ilgili Çerkezköy'de A.Ç., C.E., A.T., U.B. ve İ.G. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu - Haberler
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