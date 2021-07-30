Son dakika haberi! Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaralanan bekçi yoğun bakımdan çıktı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği saldırıda ağır yaralanan bekçi Fırat Doğan, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinden normal servise alındı.

Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği saldırıda ağır yaralanan bekçi Fırat Doğan, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinden normal servise alındı.

Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Fırat Doğan'ın (30) sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise alındığı belirtildi.

Bu arada Fırat Doğan'ın eşi Nesibe Doğan'ın bir süre önce dünyaya bir erkek bebek getirdiği öğrenildi.

14 Temmuz'da Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılmış Koşal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yakalanan N.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman