Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis, işletmeye gelen 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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