Son dakika haberi... Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki iş yerlerine giden şüpheliler, sahte 200 liralık banknot vererek alışveriş yaptı.
Paraların sahte olduğunun iş yerindeki görevliler tarafından fark edilmesi üzerine polise haber verildi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu A.T, S.B. ve T.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel