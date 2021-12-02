Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin bir adreste yaptığı aramada 200 litre etil alkol, 299 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasada sattığı belirlenen A.Ş.A., gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Kapaklı ilçesinde bir adreste sahte içki üretimi yapılarak, piyasaya satıldığını belirledi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis yaptığı aramada, 200 litre etil alkol, 299 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler imha edilirken, gözaltına alınan A.Ş.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.