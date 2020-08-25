Son dakika haberi... Tekirdağ'da polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polislere mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polislere mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine giden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın taraflarından bir kişinin önce hakaretlerine ardından mukavemetine maruz kaldı.

Polise saldıran şüpheli R.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA