Son dakika haberi! Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü

Son dakika haberi! Tekirdağ'da panelvan tıra çarptı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

TEM otoyolunda Edirne yönüne giden Zafer A. idaresindeki 34 PLG 04 plakalı panelvan, Çorlu gişeleri mevkisinde, Halil Y'nin kullandığı tırın 59 ACF 591 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Panelvanda bulunan Hayrettin Keskin (48), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Keskin'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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