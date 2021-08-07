Son dakika haberi... Tekirdağ'da okulun bahçesindeki kale direği üzerine devrilen çocuk öldü
Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlköğretim Okulunun bahçesindeki halı sahada futbol oynayan Tarık Demiran'ın üzerine kale direği devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırdı.
Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel