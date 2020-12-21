Son dakika haberi | Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadri Yaman (40) idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet, Ulaş Mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Özkul'a (45) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Özkul, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel