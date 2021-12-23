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Son dakika haberi | Tekirdağ'da kumar operasyonu

Son dakika haberi | Tekirdağ'da kumar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda oyun pulları ele geçirildi, 4 kişiye idari işlem yapıldı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda oyun pulları ele geçirildi, 4 kişiye idari işlem yapıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek, oyun kağıdı, oyun pulları ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Olayla ilgili 4 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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