Son dakika haberi: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oyun oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı.