Son dakika haberi: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

12.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:16
Son dakika haberi: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oyun oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dernekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oyun oynayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki bir dernekte denetim gerçekleştirdi.

Dernekte sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oyun oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza yazıldı.

Derneğin tuvaletinde bulunan gizli kapıdan oyun oynanan bölüme geçiş yapıldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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