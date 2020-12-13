Son dakika haberi | Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

13.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:43
Son dakika haberi | Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, işten Yıldırım Mahallesi'ndeki evine dönen Şerif Çınar, oğlu Emirhan Çınar (10) ve eşi İpek Çınar'ın (29) hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Çınar müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, durumu ciddiyetini koruyan İpek Çınar yoğun bakıma alındı.

Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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