Son dakika haberi! Tekirdağ'da iki grup arasındaki kavgada ateşlenen silahın mermisi yoldan geçen kişiyi yaraladı
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da iki grup arasındaki kavgada ateşlenen silahın mermisi yoldan geçen kişiyi yaraladı

Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tekirdağ'da iki grup arasındaki kavgada ateşlenen silahın mermisi yoldan geçen kişiyi yaraladı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada ateşlenen silahın mermisi, yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada ateşlenen silahın mermisi, yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kurtuluş Caddesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi o sırada yoldan geçen Abdülşeker Süvarioğulları'na (53) isabet etti.

Yaralı, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışanlar ise yaralama olayından sonra bölgeden uzaklaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıları tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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