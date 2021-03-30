Son dakika haberi! Tekirdağ'da iki grup arasındaki kavgada ateşlenen silahın mermisi yoldan geçen kişiyi yaraladı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada ateşlenen silahın mermisi, yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden oldu.