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Son dakika haberi | Tekirdağ'da hava destekli operasyon 14 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'da hava destekli operasyon 14 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 220 polisin katılımıyla hava destekli uyuşturucu, asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi.

13.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:29

Tekirdağ'da hava destekli operasyon 14 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 220 polisin katılımıyla hava destekli uyuşturucu, asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Aralarında anahtarlık görünümlü tabancanın da ele geçirildiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu, asayiş ve huzur operasyonu düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen ve havadan helikopterin de destek verdiği operasyona 220 personelden oluşan 35 ekip katıldı.

KUMANDA GÖRÜNÜMLÜ SİLAH

Polis, belirlenen adreslerde yaptığı arama sırasında A.B.?nin evinde baca deliğinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Evde aramayı genişleten polis, televizyon dolabı çekmecesi içinde anahtarlık bulup, ev sahibine ne olduğunu sorduğunda 'kumanda' karşılığını aldı. Ancak yapılan incelemede kumandanın özel olarak yapılan 7.65 çapında suikast silahı olduğu belirlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin mahallede dedektör köpekler kullanarak yaptığı aramalarda, 2 otomatik ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 8 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 150 fişek, 3 şarjör, 1 anahtarlık görünümlü tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 13 fişek uyuşturucu eroin, 500 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da hava destekli operasyon 14 gözaltı

Kaynak: DHA

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