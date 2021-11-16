Son dakika haberi: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonunda bir zanlı tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, Y.Y, O.Ç, H.G, R.T ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan M.K, H.G. ve O.Ç. yurt dışı yasağı konularak, B.K. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

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