Son dakika haberi! Tekirdağ'da fabrika yangını
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da fabrika yangını

Son dakika haberi! Tekirdağ'da fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sabaha karşı fabrikaların olduğu sanayi caddesinde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sabaha karşı fabrikaların olduğu sanayi caddesinde yangın çıktı. Yangında iki ayrı fabrika hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yer alan fabrikaların olduğu bölümde sabaha karşı yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri de bir kimya fabrikası ile kapı imalatı yapan mobilya fabrikasında çıkan yangınlara müdahale etti.

Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ e Muratlı'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek önce kontrol altına aldı ardından yangın tamamen söndürüldü.

İki fabrikada maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi! Tekirdağ'da fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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