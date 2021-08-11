Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, polis ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında saksıların içine ekili 45 kök Hint keneviri ile birlikte, 30 gram esrar ve özel düzenekle uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, polis ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında saksıların içine ekili 45 kök Hint keneviri ile birlikte, 30 gram esrar ve özel düzenekle uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Evinde uyuşturucu ve uyuşturucu üterimi düzenekleri ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Ergene ilçesinde bir evde kurulan özel düzenekler ile uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler belirtilen adrese baskın düzenledi. Narkotik ekipler evde yaptıkları aramada evin bir odasında özel düzenekler ile yetiştirilmiş 45 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Evin diğer odalarında ise polis ekipleri kuş kafesinde 30 gram esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli ev sahibi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlmeleri sürüyor.

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DA, EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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