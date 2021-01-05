Son dakika haberi | Tekirdağ'da bir büfede yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı'ndaki bir büfeye gece camı kırarak giren şüpheliler, 183 paket sigara ile 9 şişe içkiyi alarak kaçtı.
Mahallede devriye gezen polis ekipleri, iş yerinin camının kırık olduğunu fark ederek çalışma başlattı.
Ekipler, sırtlarında çuvalla kaçmaya çalışan S.E. ve F.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.
Çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi. Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel