Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği bir bekçinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği bir bekçinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili yakalanan N.S. ile daha sonra gözaltına alınan oğlu Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Olay

Gece, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılmış Gökçen Koşal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlatmış, şüpheli N.S. ve daha sonra zanlının oğlu Y.S. gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:06:12. #1.15#

title