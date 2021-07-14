Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'da bir bekçinin şehit edildiği bir bekçinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi.