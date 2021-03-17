Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

17.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:53
Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kabahöyük Mahallesi'nde Z.K. ile arkadaşı Hasan Özcan arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Z.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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