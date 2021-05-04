Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde G.K ile aynı apartmanda yaşadığı babası Nazım K. (49) arasında tartışma çıktı.

Babasını, eşiyle aralarında ilişki olduğu iddiasıyla suçladığı öne sürülen G.K, mutfaktan bıçak aldı. Ardından G.K'nin annesi M.K'nin de katıldığı kavgada bıçakla ağır yaralanan Nazım K. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ile oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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