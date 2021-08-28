Son dakika haberi | Tekirdağ'da bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi | Tekirdağ'da bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada bir bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada bir bekçiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Pınar Bulvarı'nda bekçilerle, çevreyi rahatsız ettiği için uyarılan gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden biri bekçi R.Y'yi bıçakla bacağından yaraladı.

Şüpheli E.M, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi R.Y. ve şüpheli E.M. sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H, A.A, R.Z, İ.Ç, S.Ş, S.Ş ve T.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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