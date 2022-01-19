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Balık fiyatları lodosla yükseldi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde lodosun avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.

Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılan sarıkanat 80, 40 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 50, 60-70 liradan satılan çinekop ise 80 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodos nedeniyle balıkçıların avlanmakta zorlanmasının balık fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle bir süre önce paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. 'Lodos gidiyor' derken sonra tekrar geri esmeye başlayınca denize açılamıyoruz. Balık zaten azdı, denize de açılamayınca bu durum fiyatlara yansıyor." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da bu sezonun kendileri için durgun geçtiğini ifade etti.

Olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini anlatan Erol, "Balık az olduğu için fiyatlar yüksek. Balık fiyatlarında 15-20 lira artış oldu. Hamsi yoktu birkaç haftadır, tekrar tezgahta yer almaya başladı. Balıktan vazgeçmeyen vatandaşlar da var, fiyatı yüksek bulanlar da oluyor. Bu aralar daha çok hamsi ve istavrit tercih ediliyor." diye konuştu.

Balık fiyatları lodosla yükseldi

Balık fiyatları lodosla yükseldi

Balık fiyatları lodosla yükseldi

Balık fiyatları lodosla yükseldi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Marmara Denizi, Tekirdağ, Lodos, Güncel, Haber

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