Son dakika haberi! Tekirdağ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 55 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 55 kişi tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tekirdağ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 55 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da il genelinde geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 202 kişiden 55'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da il genelinde geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 202 kişiden 55'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde suç önleme ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen hafta yaptıkları operasyonlar kapsamında 20 tabanca ve 2 bin 770 narkotik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 202 kişi emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 55'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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