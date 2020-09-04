Son dakika haberi | Tekirdağ'da ahşap bina, alev alev yandı
Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'da, kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
04.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:11
TEKİRDAĞ'da, kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı ahşap binada, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: DHA