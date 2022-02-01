Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davasının duruşması sonrasında adliye önünde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davasının duruşması sonrasında adliye önünde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. ile eşi Ö.Y'nin Çerkezköy Adliyesinde görülen boşanma davası duruşmasının ardından çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ö.Y'nin arkadaşları H.D. ve O.A'nın da karıştığı kavgada E.Y'nin burnu kırıldı ve silahla bacağından yaralandı.

Silah sesini duyan adliyedeki polisler olaya müdahale etti.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor da 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralanan E.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheliler Ö.Y, H.D. ve O.A'yı gözaltına aldı.

Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi! Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Haber

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