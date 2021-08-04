Son dakika haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yangında zarar gören illere yardım
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Son dakika haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yangında zarar gören illere yardım

Son dakika haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yangında zarar gören illere yardım
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, Antalya, Muğla ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek ve yaraları sarmak için yardım seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, Antalya, Muğla ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek ve yaraları sarmak için yardım seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çok sayıda araç ve personelini yangın bölgesine gönderdiği, belediye iştiraklerinden Birlik Yem A.Ş Fabrikası'nın da Adana'da çıkan yangında zarar gören küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine ulaştırılmak üzere 26 ton yemi bölgeye ulaştırdığı belirtildi.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek üzere hazırlanan itfaiye ekibinin yangın alanlarına ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine 1 itfaiye, 1 su tankeri ve 5 personel, Muğla'nın Marmaris ilçesine de biri Çorlu Belediyesinin olmak üzere 5 su tankeri, 1 itfaiye ve 15 personel olmak üzere toplam 8 araç ve 20 personeli bölgeyi göndermiş durumda."

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ekiplerin gece gündüz orman yangınları ile mücadele ettiğini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak araçlarımız ve ekiplerimizle birlikte Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Elimizden geldiğince imkanlarımızı yangın bölgesi için seferber etmiş durumdayız. Adana'da çıkan yangında zarar gören küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerimiz için de 26 ton yemi bölgeye gönderdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yangından zarar gören tüm il ve ilçelerimizin yanındayız. Birlik ve dayanışma ile yaraları hep birlikte saracağız. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangınla mücadele eden tüm ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum. Biran önce tüm yangınların kontrol altına alınması en büyük temennimiz."

Son dakika haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yangında zarar gören illere yardım
Son dakika haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yangında zarar gören illere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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