Son dakika haberi... Tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan kişi son anda kurtarıldı Son dakika haberine göre Tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan kişi son anda kurtarıldıABD, (DHA)- ABD'de devriye gezen polis ekipleri, tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan bir kişiyi son anda kurtardı.

Tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan kişi son anda kurtarıldı

ABD, (DHA)- ABD'de devriye gezen polis ekipleri, tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan bir kişiyi son anda kurtardı. O anlar saniye saniye polis kamerasınca kaydedildi.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin güneyindeki Lodi ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışmış ve harekete edemeyen bir kişiyi fark etti. Hızlıca adamın bulunduğu noktaya giden polisler, trenin geldiğini fark edince adeta zamanla yarıştı. Polis memurları Erika Urrea ve ona yardıma gelen diğer polis, sıkışan adamı son anda trenin altında kalmaktan kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sıkışan kişinin 66 yaşında olduğu, bacağından yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: DHA