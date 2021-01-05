Son dakika haberi | Tekel bayiinde uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tekel bayiinde uyuşturucu madde ticareti yapan iş yeri sahili S.Ç., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 1 kilo esrar ve tüfek ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından teke bayiine baskın yaptı. Tekel bayii sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, iş yeri ve evinde yapılan aramada ise 1 kilo esrar, 1 ucu kesilmiş tüfek ve 20 satışa hazır fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK