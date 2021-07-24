Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
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Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı Yeğenini kazada kaybeden amca, cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez hayatını kaybetti.

Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı

Yeğenini kazada kaybeden amca, cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez hayatını kaybetti. Yeğeninin cenazesini almaya gelen amca ise cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı.

Kaza, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet ile seyir halinde olan Sema Dönmez (21)'e arkadan gelen plakası alınamayan sürücü çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sema'nın yardımına arkadan gelenler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesin üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan genç kızın olay yerinde can verdiği öğrenildi. Kazının ardından ikizini öldüğü öğrenen Seda Dönmez gözyaşlarına boğuldu. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sabah yakınları ile yeğeninin cenazesini almayan gelen amca Ümit Dönmez, gözyaşlarını tutamadı. Dönmez, cenaze alınırken cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı. Alınan cenazenin Elmalı İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri ise genç kıza çarparak ölümüne sebep olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
Son dakika haberi! Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Son dakika haber... Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
Son dakika haber... Tek yumurta ikizlerini kaza ayırdı
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