Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu

11.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:45
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberi: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Sefer Sokak'ta bulunan kullanılmayan tek katlı metruk ahşap bir evde sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki sakinler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevlerin çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK

Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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