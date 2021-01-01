Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı
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Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı

01.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:58

Son dakika haber... Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cuma namazı kılındı.

Vatandaşlar yılın ilk cuma namazını il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Vatandaşların camiye kendi seccadeleriyle geldikleri görüldü.

Ulu Cami'de maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tutan cemaat, cuma namazını eda etti.

Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı
Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı
Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı
Son dakika haberi... Tedbirlere uyularak cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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