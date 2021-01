Başkentte yeni yılın ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı

Başkentte yeni yılın ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek kılındı.

Kovid-19 nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla araçlarını kullanamayan insanlar, ikametlerine en yakın camilerde yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutulan camilerde, cemaate tek kullanımlık seccadeler verildi.

"Geçmişin Muhasebesi, Geleceğin Mimarı" konulu hutbe, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Ömür takviminden her gün bir yaprağın daha eksildiği, her geçen yılın insanlığı Allah'ın huzurunda hesap gününe biraz daha yaklaştırdığı belirtilen hutbede, "Hayat sermayemiz azalırken ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor." mesajı verildi.

Geçen yılların muhasebesinin yapılmasına, Müslümanların, kendisine, ailesine ve tüm mahlukata karşı sorumluluklarının altı çizilen hutbede, "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın." ayeti paylaşıldı.

Gelecek günlerin Allah'ın rızası doğrultusunda planlanmasının, dünyevi heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretin heba edilmemesinin önemine işaret edilen hutbede, alınan her kararın, söylenen her sözün, işlenen her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğü, duyulduğu, bilindiği ve bütün bunlardan insanın hesaba çekileceği hatırlatıldı.

"Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder." hadisinin paylaşıldığı hutbede, "O halde, samimiyetle Rabb'imize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay