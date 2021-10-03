Son dakika haberi... Tedavi için İstanbul'a gidecek engelli selzedenin yardımına jandarma koştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tedavi için İstanbul'a gitmesi gereken engelli kadın, yaşadığı apartmandan jandarma tarafından alınarak otobüse bindirildi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İstanbul'dan memleketi Bozkurt'a tatile gelen Recep Basat'ın minibüsü de selde suya kapıldı. Basat'ın Bozkurt'ta yaşayan annesi 75 yaşındaki Şermin Basat, yakınları ile mahsur kaldığı evden kurtarıldıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirildi.

Basat ailesinin yaşadığı evin asansörü de selde zarar gördü. Tekrar evlerine dönmek isteyen ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti. 95 kilo ağırlığındaki fiziksel engelli Şermin Basat, 5'inci kattaki evine jandarma tarafından götürüldü.

Bir süre sonra diş ve fizik tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken Şermin Basat, yine jandarma tarafından evinden alınarak aşağıya indirildi. Basat, jandarma aracıyla otogara götürülüp otobüse bindirilerek İstanbul'a uğurlandı.

Aile fertlerinden jandarmaya teşekkür

Basat'ın kızı Arzu Basat, AA muhabirine, selde bir süre evlerinde mahsur kaldıklarını söyledi.

Kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldüklerini belirten Basat, "Annem yatalak olduğu için ona ben bakıyorum. Bir süre sonra evimize döndük. Asansörümüz çalışmadığı için annemi yukarıya çıkaramadık ve jandarmadan yardım istedik. Jandarma sayesinde evimize çıkardık." dedi.

Annesini tedavisi için İstanbul'a götürdüklerini dile getiren Basat, "Yürüyemediği için kendimiz indiremedik. Yine askerlerimiz bize yardım etti. Hepsinden Allah razı olsun. Askerlerimiz gelirken de giderken de bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Yaşlı kadının oğlu Recep Basat ise jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman çağırsak geldiler. Selden sonra Bozkurt İlçe Jandarma ve diğer jandarma personeli seferber oldu, insanlara yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Şermin Basat da "Allah yavrularımdan razı olsun." diyerek jandarma personeline teşekkür etti.