Son dakika haberi: TDV İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesi görsellerle zenginleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: TDV İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesi görsellerle zenginleştirildi

12.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:11
Son dakika haberi: TDV İslam Ansiklopedisi'nin

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesinin dijital versiyonu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle güncellendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesinin dijital versiyonu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle güncellendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı vesilesiyle TBMM tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinin ardından TDV İslam Ansiklopedisi de bu anlamda edebiyat tarihçisi merhum Prof. Dr. Orhan Okay tarafından kaleme alınan "İstiklal Marşı" maddesini yeni ve orijinal görsellerle zenginleştirdi.

"islamansiklopedisi.org.tr" adresinde okurların dikkatine sunulan maddenin yeni görselleri arasında, İstiklal Marşı'nın Osmanlı Türkçesiyle ve Latin harfli yayımlandığı gazete sayfaları yer alıyor.

Maddede ayrıca Foto Mükerrem tarafından Milli Mücadele propagandası amacıyla 1922 yılında yayımlanmış olan kartpostal serisi de araştırmacıların ilgisine sunuluyor.

Bazı şehirlerin Yunan işgalinden kurtuluşu vesilesiyle yayımlanan bu kartpostalların her birisi üzerinde İstiklal Marşı'nın bir kıtasına yer verilmiş, ayrıca söz konusu şehrin işgal ve kurtuluş tarihleri kaydedilmişti.

İstiklal Marşı'nın son kıtasının yer aldığı "Yadigar-ı Misak-ı Milli" başlıklı kartpostal ise Milli Mücadele'yi yürüten Gazi Mustafa Kemal Paşa ve cephedeki arkadaşlarının fotoğraflarını kapsıyor.

Ansiklopedinin "Mehmet Akif Ersoy" maddesi de daha önce İstiklal Marşı şairinin vefatının 83. yılı vesilesiyle güncellenmiş ve matbu versiyonda yer almayan çok sayıda yeni fotoğraf ve görsel malzemeyle zenginleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: TDV İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesi görsellerle zenginleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:14:46. #1.14#
title