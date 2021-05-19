Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı

Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in işgali altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in işgali altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı yapıldı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, yıllardır çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve İsrail'in zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistin halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

İsrail'in son saldırıları sonucunda Gazze'de birçok kişinin evinin yıkıldığını ve içlerinde çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin şehit olduğunu aktaran Açık, Filistin'de işgalin ilk başladığı günden bugüne kadar TDV'nin cami inşası, su kuyusu, kurban ve acil insani yardım çalışmaları gibi birçok alanda yaklaşık 235 milyon Türk lirası değerinde yardım ulaştırdığını bildirdi.

"Kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz"

Açık, Gazze'de 9 cami inşaatının tamamlandığını, saldırılar sonucu yeni yıkılan camilere yönelik çalışmaların da yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda ilk etapta 20 fonksiyonel hasta yatağını alarak bölgedeki Şifa Hastanesi'ne teslim ettik. Acil servislerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme tedarikinde bulunduk. Bununla birlikte 2 ambulans aldık, iç tefrişatları tamamlanıyor. 4 ambulansın tedarikiyle alakalı da çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gün içerisinde ambulansları da Sağlık Bakanlığına teslim etmiş olacağız. Tüm imkanlarımızla, milletimizin destekleriyle kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Hayırseverlerin Filistin halkına yardım etmek istediğini ve bu yönde sosyal medya kanalları ile çağrı merkezi üzerinden kendilerine talepler geldiğini anlatan Açık, "Kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak isteyen vatandaşlarımız 'bagis.tdv.org' adresimizden istedikleri miktarlarda online olarak ya da FİLİSTİN yazıp 1379'a SMS göndererek 10 Türk lirası bağışta bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haber! Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Son dakika haberi | Hamas üyesi el-Rishq, ateşkes haberlerini yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdullah Gül Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Hakan Arslan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:59:54. #1.11#

title