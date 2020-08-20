Son dakika haberi | TCMB yüzde 8.25 olan politika faizini değiştirmedi Son dakika gelişmesine göre Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Kaynak: DHA