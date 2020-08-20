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Son dakika haberi | TCMB yüzde 8.25 olan politika faizini değiştirmedi

Son dakika gelişmesine göre Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Son dakika haberi | TCMB yüzde 8.25 olan politika faizini değiştirmedi
20.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:27

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. 


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Kaynak: DHA

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