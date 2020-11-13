Son dakika haberi | TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi
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Son dakika haberi | TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

13.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:04
Son dakika haberi | TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 11 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 11 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 36 milyar 1 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,97, 14,98 ve 15,01 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,05, 16,06 ve 16,10 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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