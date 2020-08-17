Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

İhaleye 73 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,20, 11,25 ve 11,51 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,79, 11,85 ve 12,14 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA