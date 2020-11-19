Son dakika haberi... TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 38 milyar 935 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 15,04, 15,06 ve 15,10 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,13, 16,15 ve 16,20 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan