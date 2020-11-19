Son dakika haberi... TCMB politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti
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Son dakika haberi... TCMB politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:04
Son dakika haberi... TCMB politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti

Edinilen son dakika haberine göre Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yüzde 10.25 olan politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yüzde 10.25 olan politika faizini 475 bazpuan artışla yüzde 15'e yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Birinci

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