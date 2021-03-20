Son dakika haberi! TCMB'nin eski başkanı Ağbal: "Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim"

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim.