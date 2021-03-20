Son dakika haberi! TCMB'nin eski başkanı Ağbal: "Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim"
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Son dakika haberi! TCMB'nin eski başkanı Ağbal: "Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim"

20.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:41
Son dakika haberi! TCMB'nin eski başkanı Ağbal:

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanlığı görevinden alınan Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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