Son dakika haberi... TCMB: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... TCMB: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en...

19.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:04
Son dakika haberi... TCMB:

Son dakika haberlerine göre TCMB: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi"

TCMB: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

İlgili Haberler

Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz
Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz
Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı
Son dakika haberleri... Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar kuru beklentisi azaldı
Çorum'da soya fasulyesi üretiminin teşvik edilmesi ve destek verilmesi için çağrı
Çorum'da soya fasulyesi üretiminin teşvik edilmesi ve destek verilmesi için çağrı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Teoman Öykü Karayel
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Caner Erkin Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Uefa Kaza Milli Macaristan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... TCMB: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 14:05:37. #1.15#
title