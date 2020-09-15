Son dakika haberi | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 13 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

Son dakika haberi | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
15.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 13 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 13 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Niran Ünsal Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Adem Büyük Eddie Newton Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mehmet Özdilek
Daha Fazla Bursa Milli Suriye Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 11:05:44. #1.15#
title