Son dakika haberi | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 13 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
15.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 13 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 13 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Kaynak: AA