Son dakika haberi | TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 22 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
21.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:33
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 22 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 22 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA