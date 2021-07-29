Son dakika haberi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
Gelen son dakika haberine göre TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök