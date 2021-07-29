Son dakika haberi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
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Son dakika haberi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Son dakika haberi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz - Haberler Ekonomi
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