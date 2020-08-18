Son dakika haberi: TCMB 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB bugün ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü şöyle duyurdu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB bugün ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü şöyle duyurdu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."TCMB Pazartesi günü de, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle repo ihalesi düzenlediğini şöyle duyurmuştu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."

Kaynak: DHA