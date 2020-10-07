Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke...
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Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke...

07.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:12
Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulunda, hakkında

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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